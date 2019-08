Motoristas. Greve foi desconvocada após plenário

Na declaração à saída do plenário, o sindicato de motoristas de mercadorias de matérias perigosas ameaçou fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados, caso os patrões não respondam às reivindicações na reunião de terça-feira.



A decisão foi anunciada pelo presidente do sindicato, Francisco São Bento, e pelo porta-voz, Pedro Pardal Henriques, ao fim da reunião de trabalhadores que durou cerca de três horas.



A greve foi desconvocada apesar da "posição intransigente" da ANTRAM e depois de o Governo "restringir e tentar eliminar o direito à greve", convocando "serviços mínimos com o único objetivo de proteger as empresas associadas à ANTRAM", bem como recorrendo a "forças de segurança e militares".



"O sindicato nunca esteve interessado em prejudicar os portugueses", acrescentou Francisco São Bento, na leitura das deliberações do sindicato.



O SNMMP decidiu, após o plenário com os trabalhadores, desconvocar a greve em curso desde segunda-feira.



Mas, caso a ANTRAM volte a demonstrar "uma postura intransigente" na reunião da próxima terça-feira, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), os motoristas poderão avançar com greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados.