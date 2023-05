Motoristas não chegam para os picos de procura

Foto: João Marques - RTP

Com o crescimento da economia e do turismo e a reestruturação das redes urbanas de transportes de passageiros, a procura por motoristas ultrapassou a oferta disponível e as empresas portugueses foram obrigadas a contratar fora do país. Apesar de existirem hoje mais motoristas do que antes da pandemia, não chegam para os picos de procura.