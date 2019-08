Motoristas. Serviços mínimos não eliminam direito à greve

11 Ago, 2019, 12:19 / atualizado em 11 Ago, 2019, 12:38 | Economia

O primeiro-ministro apelou ao cumprimento da lei da greve e recordou que a requisição civil está sempre em cima da mesa.







"Desejamos que a lei da greve seja cumprida plenamente. Relativamente aos trabalhadores, respeitando o seu direito à greve. Relativamente ao país e aos cidadãos, aquilo que temos a exigir é que os serviços mínimos sejam cumpridos e que os sindicatos honrem a palavra que têm dado publicamente".







“O que temos previsto é que teremos um Conselho de Ministros eletrónicos, à hora que for necessária, para que assi, que seja constatada uma situação de incumprimento seja decretada a requisição civil”, frisou António Costa no final da reunião com a ENSE, que regula as reservas estratégicas do Estado.







Segundo António Costa, “o que desejamos obviamente é que tudo corra pelo melhor, mas temos de estra preparados para o pior”.







O primeiro-ministro revelou também que os aeroportos de Lisboa e de Faro (que não são servidos por oleoduto), “estão abastecidos em toda a sua capacidade, e deverão funcionar sem problemas nos próximos dias”.





António Costa fez esta manhã uma ronda operacional de preparação para a greve dos motoristas para avaliar a capacidade de resposta.



Relativamente aos abastecimentos que têm de ser feitos na rede de emergência, estão a decorrer normalmente porque houve uma "enorme antecipação" de consumo por parte "da generalidade dos cidadãos", refere o primeiro-ministro.





António Costa frisou, ainda, a "enorme antecipação de consumo por parte da generalidade dos cidadãos", leva a que seja "previsível" que não haja necessidade que a “generalidade dos consumidores tenha necessidade de abastecer nos próximos dias.



"Isto, obviamente, não significa, e não podemos ter essa ilusão, de que a greve não terá pesadas consequências na vida e no funcionamento normal da sociedade", afirmou.





(em atualização)