Motoristas. Sindicato considera "exagerado" falar em dissolução

O Ministério Público considera que há desconformidades em especial na participação na Assembleia Constituinte do sindicato. Haverá pelo menos, uma pessoa que não é trabalhador por conta de outrem, no âmbito profissional indicado nos próprios estatutos.



O presidente do sindicato diz que, de momento, o sindicato irá aguardar a "notificação", uma vez que só tiveram conhecimento desta situação "pela comunicação social".



Francisco São Bento sublinha que quer aguardar para "avaliar, ver os fundamentos desta notícia e reagir da forma mais adequada".



O representante do sindicato explica que os motoristas querem tentar perceber "quais são as desconformidades e corrigi-las". No entanto, Francisco São Bento considera "exagerado falar-se em dissolver o sindicato".