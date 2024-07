Foto: Nuno Patrício - RTP

O movimento " Casa para viver" volta a sair à rua e convocou manifestações para várias cidades do país, a 28 de setembro. O movimento considera que as medidas para a habitação anunciadas pelo governo AD são ainda piores do que o "mais habitação" do governo socialista. André Escoval diz que a prova é o aumento dos preços nos últimos dois meses.