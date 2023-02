Movimento de cidadãos pede mais profissionais e quer obras no Centro de Saúde de Seia

A concentração "Pelo direito à Saúde", realizada em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no concelho de Seia, está agendada para sábado, às 14:30, junto ao Hospital Nossa Senhora da Assunção.

"Esta iniciativa tem como fim exigir mais investimento neste hospital, seja através da rentabilização instalada do hospital, no aumento de serviços médicos prestados, no recrutamento dos profissionais de saúde necessários para o bom serviço à população e da resolução de outros problemas que afetam os habitantes do concelho e restante população que acede a este hospital para cuidados médicos", adiantou a organização.

Segundo o porta-voz do movimento, Zulmiro Almeida, "é mais uma iniciativa que trata de alertar o Governo, concretamente o Ministério da Saúde, e as autarquias, para que façam alguma coisa pelo Hospital de Seia e pelo Centro de Saúde".

O responsável adiantou hoje à agência Lusa que faltam médicos no concelho e são necessárias obras no Centro de Saúde de Seia, que estão prometidas "há tanto tempo", mas não passam de bandeiras de campanha eleitoral.

O Centro de Saúde de Seia "continua sem condições, quer para quem lá trabalha, quer para quem lá vai para tratar dos seus problemas de saúde", frisou.

Zulmiro Almeida lembrou também que o Movimento Unitário de Defesa dos Serviços de Saúde de Seia "há muitos anos" que chama a atenção para os problemas existentes neste concelho, que está situado na serra da Estrela, no distrito da Guarda.

"O concelho tem três coisas más: população envelhecida, dispersão de pessoas e falta de acessibilidades. Um doente que, por exemplo, necessite de ir à Guarda, vai precisar de três dias, porque não tem transporte. É uma vergonha que isto esteja a acontecer em pleno século XXI", vincou.

O responsável considerou a Saúde "uma coisa muito séria" e apelou aos habitantes de Seia para que, no sábado, se associem à ação de luta que vai ser realizada em frente do hospital local.

"Apelo às pessoas para que lutem, porque quem luta, pode nem sempre vencer, mas quem não luta perde sempre. Neste caso, é preciso estarmos unidos e atuantes", concluiu.

O Hospital Nossa Senhora da Assunção e o Centro de Saúde de Seia são geridos pela Unidade Local de Saúde da Guarda.