Movimento de passageiros nos aeroportos portugueses volta a cair em setembro

Após vários meses em queda devido à pandemia, o número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou ligeiramente nos meses de julho e agosto.Nos gráficos disponibilizados pelo INEA carga e correio movimentados também diminuíram, mas mostram uma tendência de recuperação constante desde junho, cada vez mais próxima dos números de 2019. Em setembro, houve uma diminuição de 29,8 por cento da carga e correio movimentados, quando a diminuição tinha sido de 39,0 por cento em agosto.Neste boletim estatístico agora divulgado,Entre 21 de agosto e 10 de setembro, período em que o Reino Unido incluiu Portugal na lista de países seguros para viajar, verificou-se uma menor redução (-53,5 por cento) do número de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido.No acumulado dos restantes dias dos meses de agosto e setembro, quando Portugal não constava na referida lista, a quebra foi de 80,2 por cento,Em 2020, até ao mês de setembro, aterraram 77,7 mil aeronaves em voos comerciais nos aeroportos portugueses, o que representa menos 55,9 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, e foram movimentados 15,3 milhões de passageiros, menos 67,3 por cento face ao período homólogo.

Dos principais aeroportos portugueses, o aeroporto de Faro foi o que registou um maior decréscimo no número de passageiros movimentados, com menos 75,4 por cento. O aeroporto do Porto registou uma quebra de 63,4 por cento.







A nível de voos internacionais, França foi o principal país de origem e destino dos voos entre os meses de janeiro e setembro. Mesmo com as limitações implementadas, o Reino Unido foi o segundo país de origem e destino, sendo que foi o que mais evidenciou a maior quebra de passageiros embarcados e desembarcados.







Apesar da quebra generalizada em 2020,, mantendo-se esta ordem específica em relação ao ano anterior.