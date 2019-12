Movimento de reformados exige aumentos de dez euros em 2020

A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) exige que as pensões sejam aumentadas no mínimo em dez euros, em 2020. Em comunicado, divulgado este sábado, a confederação defende a reposição do poder de compra que "assegure a existência de uma vida condigna" aos pensionistas.