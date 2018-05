Movimento pelo Interior exige "rapidez e coragem" ao poder político

Lusa18 Mai, 2018, 21:18 | Economia

"Façam as reflexões que sejam devidas, firmem os entendimentos que sejam necessários, estabeleçam os pactos políticos que sejam adequados, alterem o que entenderem alterar, mas decidam com rapidez e coragem", afirmou um dos proponentes do MPI Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal da Guarda e presidente dos Autarcas Social Democratas.

O apelo foi feito no âmbito da cerimónia de apresentação do relatório final do MPI, que decorreu em Lisboa, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

De acordo com o autarca da Guarda, a coesão do território está dependente de "mais economia, mais emprego, em suma, mais pessoas".

Neste sentido, o MPI defende que é preciso "dar vida, estimular a mobilidade e fixar gente" no Interior, indicou o proponente Álvaro Amaro, referindo que são necessárias "políticas públicas com medidas audazes e que, por isso, requerem vontade e coragem política".

"É preciso ousar, inovar e ambicionar, desafiando o engenho, forçando a coragem, recusando a rotina e afastando a lógica do politicamente correto", reforçou o proponente do MPI, apresentado as 24 medidas para a valorização do Interior, que se concentram nas áreas de política fiscal, de educação e de ocupação do território pelo Estado.

No âmbito fiscal, o movimento quer "melhorar o atual benefício de 12,5% do IRC, libertando-o das duas limitações existentes, ou seja, retirar o limite de 15.000 euros da matéria coletável e o limite de dimensão da empresa, desde que cumpra a condição exclusiva do Interior".

Relativamente à área da Educação, Álvaro Amaro destacou a criação de um programa de Erasmus Nacional do Litoral para o Interior, para "aumentar em seis anos a taxa atual do número de estudantes no ensino superior de 11% para 25%".

Em termos de ocupação do território pelo Estado, o MPI sugere a deslocalização de "25 serviços públicos, ao ritmo de dois por ano, com início em 2020".

Além destas três áreas, o movimento considera necessário criar o Programa Operacional para o Interior (POPI), no quadro das negociações com vista à preparação do programa Portugal 2020/2030.

"Aproveitem esta oportunidade para dar uma nova esperança ao Interior de Portugal, aproveitem esta oportunidade para traduzir em ação efetiva e rápida um pensamento que é estruturado e uma causa que é nacional, aproveitem esta oportunidade para decidir com determinação e aprovar com espírito mobilizador", apelou o proponente do MPI, dirigindo-se ao parlamento, ao Governo e aos partidos políticos.

O MPI foi criado no final do ano passado exclusivamente com o objetivo de apresentar um conjunto de medidas para corrigir os desequilíbrios estruturais do país, após o que se extinguirá.

O movimento integra o ex-presidente do Conselho Económico e Social (CES) José Silva Peneda, o presidente da Câmara de Vila Real e líder dos autarcas socialistas, Rui Santos, o presidente da Câmara da Guarda e dos Autarcas Social-Democratas, Álvaro Amaro, o presidente do Conselho de Reitores, António Fontaínhas Fernandes, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, Nuno Mangas, o presidente do Grupo Visabeira, Fernando Nunes, e o fundador do Grupo Delta, Rui Nabeiro.