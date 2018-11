MP mantém dúvidas sobre Entrecampos e pede à Câmara de Lisboa para "reponderar" projeto

Lusa22 Nov, 2018, 20:46 | Economia

Esta posição foi transmitida pelo MP num "conjunto de questões" que dirigiu hoje à autarquia, a respeito do projeto conhecido como Operação Integrada de Entrecampos.

"No ofício indaga-se sobre a disponibilidade da Câmara Municipal de Lisboa para reponderar o procedimento com vista a acautelar possíveis ilegalidades", pode ler-se numa resposta escrita enviada à Lusa, que indica que o documento foi endereçado ao líder do executivo municipal, o socialista Fernando Medina, com conhecimento da presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta.

O segundo conjunto de questões sobre o projeto foi remetido pelo MP na véspera da hasta pública relativa a duas parcelas e dois lotes de terreno em Entrecampos, onde se localizava a antiga Feira Popular.