Multinacional americana Fortinet instala-se no Politécnico da Guarda

O IPG referiu que "estabeleceu recentemente uma parceria com este gigante da cibersegurança, tornando-se assim um dos primeiros parceiros em Portugal a integrar o programa `Academia Fortinet`".

"O Politécnico da Guarda irá formar especialistas na área de cibersegurança, aumentando a sua presença nesta área com grande procura de mercado", disse Joaquim Brigas.

A instituição de ensino superior anunciou ainda que, para além da Fortinet, também a tecnológica portuguesa Securnet, especializada em serviços avançados de consultoria, integração e manutenção, vai instalar um Centro de Competências no IPG.

"Essa aposta [na área das tecnologias de informação] já é, e será mais ainda no futuro, uma vantagem competitiva desta instituição sediada no interior", sublinhou o presidente do IPG.

Nas últimas semanas, o IPG passou a acolher nas suas instalações os novos escritórios da consultora tecnológica portuguesa Noesis, "que se comprometeu a recrutar recém-licenciados e mestrados na instituição para estágios, que, posteriormente, poderão prosseguir as suas carreiras na empresa".

"Ter no Politécnico da Guarda uma consultora de referência do mercado, como a Noesis, com uma elevada capacidade de inovação tecnológica, aproxima os nossos estudantes do mundo empresarial e promove a retenção de talento no Interior", afirmou Joaquim Brigas.

As Jornadas de Engenharia Informática de 2022 decorrem ao longo do dia de hoje com um conjunto de palestras sobre cibersegurança, Internet das Coisas, Low Code e desenvolvimento na Cloud, encerrando durante a tarde com uma mesa-redonda formada por quatro empresas que vão discutir com a audiência questões relacionadas com projetos e tecnologias usadas e gestão de carreiras.

A iniciativa, que já é organizada há mais de 18 anos, é promovida anualmente pelo Núcleo de Engenharia de Informática e pela unidade técnico-científica de Informática do IPG e teve como oradores, nesta edição, representantes de 11 empresas tecnológicas de referência e parceiras da instituição.