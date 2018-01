Multinacional canadiana notifica Concorrência da compra de metade da Auto Estradas do Oeste

Lusa12 Jan, 2018, 11:45 | Economia

A Autoestradas do Oeste detém 50% das Autoestradas do Atlântico, concessionária da A8 e A15, e 65% das Autoestradas do Litoral Oeste, que opera o IC2, IC9 e IC36.

No aviso, assinado na passada sexta-feira, e hoje publicado, a AdC informa os interessados na operação de concentração da possibilidade de enviarem observações durante as próximas duas semanas, até 26 deste mês.

A ROADIS Transportation Holding gere, atualmente, estradas em regime de portagem em oito concessões no Brasil, México, Índia e Espanha, e é controlada indiretamente pela Public Sector Pension Investment Board, um fundo de pensões do Canadá com carteira global de private equity, imobiliário, infraestruturas, recursos naturais e dívida privada.

O Grupo Lena é um grupo empresarial que começou como Construtora Lena nos anos 50 na região de Leiria, ligado à construção. Nos anos 90 diversificou a atividade e internacionalizou-se. Nos últimos anos tem sido muito referido, mas pela alegada ligação do Grupo com o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

No início de dezembro, em comunicado divulgado, foi anunciada a venda à Roadis das participações do grupo empresarial Lena na Autoestradas do Oeste, mas sem divulgar o valor do negócio, afirmando-se que a operação fica concluída no primeiro trimestre deste ano.

"O Grupo Lena acaba de alienar as suas participações na Autoestradas do Oeste à Roadis, numa ação conjunta com o Grupo MSF, e que contribuirá de forma importante para a capitalização do setor das construções do Grupo Lena", dizia o grupo no comunicado.