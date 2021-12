Multinacional de veículos elétricos Tesla vai usar grafite moçambicano

O acordo prevê que a Tesla obtenha material usado em baterias elétricas a partir daquele que é considerado um dos maiores depósitos de grafite "de qualidade" no mundo, segundo um comunicado da Syrah Resources Limited.

O material, designado "ânodo ativo (AAM)" de grafite, será levado para uma outra fábrica da Syrah Resources em Vidalia, em Louisiana, nos Estados Unidos.

"Sujeito à satisfação das condições acima, a Tesla irá comercializar 8 quilotoneladas por ano do valor inicial proposto da capacidade de produção de AAM na Vidalia", refere Syrah Resources Limited em nota divulgada hoje.

"A importância do acordo com a Tesla para Syrah é que ele fornece uma base para prosseguir com a expansão inicial da capacidade de produção da Vidalia", acrescenta a nota.

A mina de Balama retomou a produção de grafite em março, antes do previsto, depois de ter estado parada por quase um ano por causa do impacto da pandemia de covid-19, com restrições de viagens a limitar a mobilidade dos trabalhadores, e também devido à queda na procura.

A mina de Balama iniciou a produção comercial há quatro anos e emprega cerca de 650 trabalhadores, quase na totalidade moçambicanos, segundo dados avançados pela empresa em março.