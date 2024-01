"Múltiplas crises" levam a queda de 0,3% do PIB na Alemanha

Das preisbereinigte #Bruttoinlandsprodukt war 2023 nach ersten Berechnungen um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Jahr 2020 setzte sich damit nicht weiter fort. Hier die Pressemitteilung: https://t.co/3i4ywbgqFh #BIP23 pic.twitter.com/ds3HRm9Ju4 — Statistisches Bundesamt (@destatis) January 15, 2024

, adiantou Ruth Brand, responsável do gabinete de estatísticas Statistisches Bundesamt (Destatis).“Apesar da recente quebra dos preços, os preços mantiveram-se elevados em todas as fases do processo económico e travaram o crescimento., adiantou a responsável esta segunda-feira, numa conferência de imprensa a partir de Berlim.

No último trimestre de 2023, estima-se que o PIB alemão tenha caído 0,3% face ao trimestre anterior, de acordo com a estimativa preliminar. Após correção de variações de calendário e preços, o PIB anual registou uma queda de 0,1%. Um resultado ainda assim melhor do que as previsões do Governo alemão e do FMI, que antecipavam uma queda de 0,4% e 0,5% do PIB, respetivamente, em 2023.

Após a quebra de 2020 com a pandemia (menos 3,8 por cento do PIB em relação ao ano anterior), a economia alemã cresceu 3,2 por cento em 2021 e 1,8 por cento em 2022. Ainda assim, a economia alemã estava, em 2023, 0,7% do PIB acima de 2019, ano que precedeu o início da pandemia.São vários os fatores que ajudam a explicar este recuo da economia alemã. De resto,segundo os cálculos do Fundo Monetário Internacional, destaca o Financial Times

Entre os setores afetados destaca-se a quebra nas vendas a retalho, exportações e da vasta produção industrial alemã, afetada pelos elevados custos de energia e uma fraca procura a nível global. Por outro lado, as famílias foram atingidas pelo maior aumento do custo de vida numa geração, com o consumo a cair 0,8% em relação ao ano anterior.



"Condições recessivas"



De acordo com a OCDE,. Entretanto, vários analistas mostraram-se mais pessimistas com as previsões para este ano., considerou Andrew Kenningham, economista da consultora Capital Economics, citada pelo, prevendo crescimento zero para o PIB alemão em 2024.Estamos à espera que o atual estado de estagnação e recessão superficiais continuem. Na verdade, o risco de 2024 ser mais um ano de recessão é elevado”, afirmou Carsten Brzeski, especialista de macroeconomia para o banco holandês ING, citado pelo jornalOs economistas esperam, ainda assim, alguns sinais positivos no ano de 2024, com a queda das taxas de inflação.“A recente queda da inflação deverá proporcionar algum alívio às famílias, mas o investimento residencial e empresarial deverá contrair-se, a construção está a caminhar para uma desaceleração acentuada e o Governo está a apertar acentuadamente a política fiscal. Prevemos um crescimento zero do PIB em 2024”, adiantou Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da consultora Capital Economics, em declarações aoEstes dados poderão representar um desafio para a economia europeia e Zona Euro, uma vez queO presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, antecipou esta segunda-feira um crescimento de cerca de 1% da Zona Euro em 2024, reconhecendo que deverá ficar abaixo do desejável, muito por culpa das tensões geopolíticas e da inflação.“Continuo a achar que a economia da zona euro está a aguentar-se bem”, considerou o presidente do Eurogrupo antes da primeira reunião de 2024 entre ministros das Finanças de Estados-membros da Zona Euro.“Espero que [o crescimento económico] seja de cerca de 1% para 2024, na generalidade da zona euro, apesar de não ser o rácio de crescimento de que eu gostaria, mas não deixa de ser crescimento, apesar de todos os desafios”, adiantou.Os dados de 2023 chegam num momento desafiante para o país, com o Governo de Olaf Scholz a braços comAinda esta segunda-feira, os agricultores alemães voltaram a bloquear várias ruas das principais cidades de BerlimCom mais de 5.000 tratores nas ruas da capital alemã, o ministro alemão das Finanças falou aos milhares de agricultores em protesto junto às Portas de Brandemburgo. “Não posso prometer mais ajudas estatais do orçamento federal”, admitiu Christian Lindner.

Os protestos eclodiram depois de uma decisão do Governo para a eliminação gradual na redução de impostos sobre o gasóleo agrícola, numa tentativa de equilibrar o orçamento para 2024, na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional alemão, em novembro, que forçou o Governo a rever os seus planos de despesas.





(com agências)