"Mundo do Vinho" nasce em 2020 em Gaia num investimento de 100ME

Em causa está uma área de mais de 30.000 metros quadrados, ocupada pelos antigos armazéns de vinho do Porto que, e conforme descreve informação distribuída à imprensa pelo grupo investidor, devido à evolução do setor agora se encontram vazios.

"[No centro histórico de Gaia] nascerá um grande complexo cultural, de retalho e restauração, que pretende ser um importante centro para a expansão do turismo (...). Inicialmente o projeto servirá 560.000 visitantes, que realizarão no `World of Wine` [Mundo do Vinho] mais de um milhão de visitas culturais", lê-se na descrição do projeto.

Na sessão de apresentação que decorreu esta tarde, o diretor-geral da The Fladgate Partnership, Adrian Bridge, disse estimar que sejam criados com este investimento cerca de 300 postos de trabalho diretos e sublinhou a aposta em tecnologia de ponta.

"Este é provavelmente o maior investimento num centro urbano não só em Portugal mas também na Europa", disse Adrian Bridge, apontando como objetivo do "Mundo do Vinho" ser um "catalisador" turístico da zona histórica de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Já o presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, considerou que este projeto "vai marcar o futuro e o centro histórico de Gaia", apontando-o como um "desafio" por "combinar de forma equilibrada o tradicional com a modernidade".

"Sou daqueles que acha que os centros históricos têm muito de tradicional e típico e extraordinariamente histórico, mas não acho que tenham de ser espaços exclusivamente museológicos", disse o autarca, defendendo a necessidade de "explorar vários modelos" turísticos.

Eduardo Vítor Rodrigues disse querer que o visitante regresse uma segunda vez mas que também aconselhe o local que visitou aos seus pares, enquanto Adrian Bridge apontou como desafios aumentar a média de estadia - atualmente calculada em duas noites - neste destino turístico e no tornar o negócio rentável tanto na época designada como "alta" como na "baixa".

O "World of Wine" é um projeto PIN - Potencial Interesse Nacional que junta cinco experiências culturais: um museu dedicado aos monumentos, um dedicado à cortiça, um terceiro às regiões vinícolas de Portugal, o quarto ao design e um último para contar a história dos recipientes que ao longo dos tempos serviram para o consumo de vinho.

Somam-se 12 espaços de restauração, espaços para eventos, uma escola do vinho, estacionamento, e zona de lojas.

Já à margem da cerimónia, Eduardo Vítor Rodrigues explicou aos jornalistas que o licenciamento deste projeto deverá estar fechado dentro de dois meses e que é fruto de "dois anos e meio de muita discussão e diálogo" que incluiu várias alterações à ideia original, "todas conciliadas" entre a autarquia e os investidores.

O autarca confirmou que serão demolidos "dois pequenos armazéns" mas salvaguardou que não se trata de caves e que o projeto também inclui a criação de novas acessibilidades no centro histórico e a criação de uma nova praça.

E Adrian Bridge também revelou, esta tarde, que a ampliação do hotel The Yeatman - localizado nas proximidades do futuro epicentro do "Mundo do Vinho" e que também pertence ao grupo Fladgate Partnership - estará concluída em 2018.