Município da Figueira da Foz requalifica 145 habitações com sete milhões de euros

O município da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, vai requalificar 145 habitações em várias zonas do concelho, no âmbito de uma candidatura ao programa 1.º Direito, aprovada pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).