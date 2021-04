Município da Lousã investe três milhões de euros na modernização da Escola Secundária

"A definição do novo valor base do concurso [3.148.027 euros + IVA] foi efetuada após uma análise mais detalhada ao projeto, nomeadamente pela equipa projetista, pelos novos valores do mercado e também tidas em conta algumas alterações de que o mesmo foi alvo", informou o município, no distrito de Coimbra, indicando que a abertura do concurso foi aprovada esta semana, na última reunião do executivo.

Em comunicado, a autarquia presidida por Luís Antunes, adianta que "a empreitada de modernização deste importante equipamento educativo contempla intervenções nos revestimentos, substituição das caixilharias, reabilitação e adaptação de espaços, mobiliário, instalação num dos blocos de uma plataforma vertical para uso de pessoas com mobilidade condicionada, alteração de salas de aulas e de espaços de trabalho", entre outras obras.

"Esta intervenção, que será alvo de candidatura a fundos comunitários, insere-se na estratégia de investimentos definida para a educação, que evidencia o investimento contínuo nesta área", segundo a nota.