Município da Marinha Grande propõe chumbo do plano florestal da Mata de Leiria

"Esta proposta de plano resulta do trabalho unilateral do ICNF, sem que tivessem sido auscultados outros intervenientes que podem dar contributos válidos, nomeadamente o Município da Marinha Grande, o Observatório do Pinhal do Rei e o Gabinete de Proteção Civil, já que é no nosso concelho que se localiza a totalidade da área da Mata Nacional de Leiria [MNL]", justificou o presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, citado numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para Aurélio Ferreira, "depois das consequências devastadoras do incêndio de 2017, e tal como foi preconizado e reivindicado por tantas entidades, entre as quais o Município", não é possível "aceitar a aplicação de um documento de gestão territorial que não ouça os vários agentes locais e, desse modo, não fique garantido o superior interesse dos cidadãos e da comunidade onde se situa a MNL".

"O próprio Governo reconheceu a necessidade de envolver a academia, os agentes locais e a comunidade civil, nos Planos de Recuperação das Matas Nacionais, tendo criado a Comissão Científica e o Observatório do Pinhal do Rei, que, agora, não foram considerados", acrescentou.

O autarca eleito pelo movimento independente +MpM defendeu que "o novo PGF deve ser um instrumento de gestão fundamental que projete, com rigor e visão estratégica, a recuperação, reflorestação e defesa desta área contra incêndios", reivindicando "a criação de uma comissão de acompanhamento e monitorização das ações de reflorestação a considerar no novo plano".

Na sequência do incêndio ocorrido no dia 15 de outubro de 2017, que consumiu mais de 86% da mata, e após a passagem da depressão pós-tropical Leslie, em 13 de outubro de 2018, que danificou uma parte significativa da área não ardida, o Plano de Gestão Florestal da MNL anterior, aprovado em 2012, "tornou-se obsoleto".

As recomendações da Câmara da Marinha Grande salientaram as preocupações "com as questões relacionadas com a recuperação e defesa contra incêndios, nomeadamente a salvaguarda de pessoas e bens, a recuperação ecológica e a preservação do património natural, histórico e cultural, centrais para a população da Marinha Grande e que constam na agenda de prioridades do concelho", reforçou o município, na nota de imprensa.

Também o parecer do Observatório do Pinhal do Rei vai no mesmo sentido e aponta várias lacunas no documento.

"O conceito de mosaico é usado em sentido restritivo, aplicável e útil apenas à mitigação do risco de incêndio em detrimento das suas potencialidades multifuncionais e vantagens. (...) Continua a persistir o antigo paradigma de gestão, com unidades desfasadas da realidade biofísica, e paisagística, das diferentes subáreas existentes", referiu o Observatório.

Esta entidade alertou também que se verifica no documento "uma nova subfunção produtiva para a MNL, nomeadamente a de produção de biomassa para energia", que, apesar de associada à "diminuição do risco de incêndio e controlo de acácias", "encontra-se atualmente sobre forte contestação pela comunidade científica internacional".

Quanto à função de proteção, o plano "é omisso quanto à análise, caracterização e mitigação da erosão dunar".

Relativamente à proposta de controlo das invasoras, o plano revela-se "improcedente quanto à metodologia a adotar para as acácias, tornando-se omissa para a generalidade das espécies invasoras ocorrentes na área".

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria já tinha também chumbado o plano.