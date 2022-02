Município de Gouveia adia realização da Feira do Queijo Serra da Estrela

"Tradicionalmente, a Feira do Queijo era no fim de semana do Carnaval, no domingo de Carnaval, simplesmente, este ano, as coisas não estão ainda claras para nós. Gouveia tem tido um número elevado de casos [de infeção] e nós não queremos criar condições para aglomerações de pessoas que possam originar um número ainda maior de contágios", justificou o autarca de Gouveia à agência Lusa.

Luís Tadeu referiu que o município pretende realizar o evento anual, pela sua importância para a dinamização do setor, mas está a equacionar a possibilidade de o concretizar mais tarde, em data a decidir e a anunciar.

Segundo o autarca, o município de Gouveia também cancelou outros eventos associados ao Carnaval, como a ExpoSerra - Feira de Atividades Económicas da Serra da Estrela, o Desfile de Carnaval ou a Queima do Entrudo (uma tradição que costuma ocorrer no dia de Carnaval).

A intenção da Câmara Municipal de Gouveia é fazer este ano a Feira do Queijo Serra da Estrela, mas "numa altura em que seja mais seguro", possivelmente no início do mês de abril, adiantou.

O responsável referiu, ainda, que uma Feira do Queijo só faz sentido se as pessoas tocarem e provarem o produto: "Não é só passar por uma banca, olhar e dizer `quero aquele`".

"Nos tempos que correm, isso não é muito possível, ou então só é possível realizar com um determinado número de regras que desvirtuam a feira e que a tornam difícil. Por isso, sempre que a fizermos terá que ser com regras, mas com regras mínimas. E, para isso, é preciso que as condições em termos de transmissibilidade [do coronavírus SARS-CoV-2] tenham baixado", disse.

Luís Tadeu também adiantou que, para além do evento físico, a autarquia de Gouveia continua a promover as vendas de queijo Serra da Estrela nas plataformas digitais.

O concelho de Gouveia integra a Região Demarcada de Produção de Queijo Serra da Estrela, que engloba áreas de 18 concelhos da Bacia Hidrográfica do Alto Mondego.

