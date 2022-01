Município de Idanha-a-Nova lança mercado da biorregião em fevereiro

"O objetivo é aproximar produtores e consumidores, através da dinamização de canais que facilitem o consumo, divulgação e promoção dos produtos biológicos locais", referiu, em comunicado enviado hoje à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco.

A iniciativa é quinzenal e irá decorrer no segundo sábado e na quarta quinta-feira de cada mês, sempre durante o período da manhã.

As edições de fevereiro acontecem nos dias 12 e 24, com a presença de produtores e artesãos do concelho de Idanha-a-Nova e da região.

A autarquia pretende que o mercado da biorregião de Idanha-a-Nova assuma um papel central na valorização da agricultura biológica, na promoção da alimentação saudável e no apoio aos produtores locais.

"O projeto promoverá ainda a educação ambiental, os circuitos curtos de comercialização e a adoção de boas práticas de economia circular", lê-se na nota.

O evento conta com uma parceria estabelecida entre o município de Idanha-a-Nova e a BioEco - Associação de Agricultura Biológica e AgroEcológica da Beira Interior.

O mercado da biorregião de Idanha-a-Nova passa também a integrar o circuito de Mercados Eco desta organização.

Há ainda parcerias com a Agrobio - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, a Adraces - Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul, Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, o Geopark Naturtejo - Geoparque Mundial da UNESCO e o CoLAB Food4Sustainability, entre outras entidades.

Idanha-a-Nova tornou-se, em 2018, o primeiro município português a integrar a Rede Internacional Biorregiões, cujo objetivo passa pela implantação de uma estratégia de desenvolvimento sustentado no território.