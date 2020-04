Município de Leiria lança plataforma para dinamizar economia

"O `Leiria Market` será o ponto de encontro `online` de Leiria, onde todas as áreas de atividade se cruzarão e estarão à distância de um clique. Será um espaço pensado nos leirienses que terão, numa única plataforma, uma panóplia de bens e serviços. Queremos chegar a todos os setores", refere a vereadora do Desenvolvimento Económico do Município de Leiria, Catarina Louro, citada numa nota de imprensa.

Disponível no endereço www.leiriamarket.pt, esta plataforma pretende funcionar como uma montra gigante da economia de Leiria, ligando os operadores económicos locais à população, disponibilizando um serviço `online` de venda e de aquisição de bens e serviços.

Da restauração às lojas de moda, passando por lojas de ótica, pastelarias ou padarias, qualquer empresário pode usufruir desta plataforma de forma gratuita até ao final do ano e vender os seus produtos.

Fonte da autarquia explica que esta foi uma forma de "dinamizar" a economia local, que se encontra encerrada há várias semanas, e proporcionar o acesso digital e em segurança na aquisição dos produtos aos clientes.

Em fase de desenvolvimento, esta plataforma está a convidar os operadores económicos a aderirem, tornando os seus produtos e serviços mais visíveis, e a ampliarem o seu mercado no universo `online` que, no atual contexto de pandemia covid-19, "assume grande potencial de crescimento por oferecer uma modalidade de transação mais segura", lê-se na nota de imprensa.

Esta plataforma permitirá aos operadores apresentarem os seus bens e serviços para venda `online`, e aos consumidores a encomenda, com entrega em casa, sendo o pagamento também feito à distância.

Dar maior visibilidade aos produtos e serviços locais, digitalizar a economia local e impulsionar o grande potencial de negócio que oferecem as plataformas `online`, que têm registado grande crescimento a nível mundial, são objetivos deste projeto, realça a mesma nota.

No Leiria Market poderão estar à venda todo o tipo de bens e serviços, agrupados em grandes categorias, para ajudar o consumidor a encontrar o que procura.

O projeto tem como parceiros a Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria e a ACILIS - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria.

A autarquia liderada por Gonçalo Lopes já tinha lançado na semana passada a plataforma Mercado de Leiria, que permite aos comerciantes que operam neste espaço vender os seus produtos `online`.

Os clientes podem efetuar encomendas no `site` e recolher a mercadoria no local. Os idosos ou pessoas com doenças crónicas têm garantida a entrega dos produtos de forma gratuita.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).