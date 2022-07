Município de Penela premiado como região empreendedora da União Europeia

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Nogueira dos Santos, expressou hoje "um sentimento de grande de orgulho, mas também de responsabilidade acrescida", devido a esta distinção internacional.

"Há ainda muito por fazer", adiantou, afirmando que "Penela e os seus habitantes merecem este reconhecimento".

Eduardo Nogueira dos Santos, em representação da autarquia, no distrito de Coimbra, recebeu o prémio European Entrepreneurial Region (Região Empreendedora Europeia) na quinta-feira, em Bruxelas (Bruxelas), das mãos do novo presidente do CR, Vasco Cordeiro, antigo líder do governo da Região Autónoma dos Açores.

O Comité das Regiões reconheceu no município português "a sua visão e objetivo ambiciosos e inspiradores de se tornar um laboratório vivo, um conceito com uma especialização inteligente e rural assente num plano que visa implementar a inovação, a competitividade e o empreendedorismo".

"O plano de ação apoiará os atores económicos locais, as pequenas médias empresas (PME) e aproveitará as vantagens territoriais e os recursos endógenos de Penela, respondendo aos desafios específicos da sua região rural e escassamente povoada", segundo uma nota divulgada pelo CR.

Eduardo Nogueira dos Santos disse esperar que os membros da sua comunidade, menos de 6.000 habitantes, "fiquem realmente felizes".

O município português, sublinhou, venceu o prémio europeu ao lado de "dois territórios de muito maior dimensão" do que Penela: Barcelona (Espanha) e Pomerânia (Polónia), com 4,8 milhões e 2,3 milhões de habitantes, respetivamente.

"Não podemos ficar de braços cruzados", defendeu o autarca eleito pelo PS, que cumpre um primeiro mandato como presidente da Câmara, ao realçar as parcerias que Penela, através do Habitat de Inovação Empresarial nos Sectores Estratégicos (HIESE), desenvolve com a Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes, a fim de "atrair novas empresas para o território".

A Câmara de Penela, concluiu o presidente, "espera que o prémio ajude a atrair pessoas e empresas".