Município de Pinhel contesta Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio

A Câmara Municipal de Pinhel, no distrito da Guarda, presidida por Rui Ventura, abordou o assunto na reunião extraordinária de hoje do executivo, na qual analisou o Relatório de Avaliação Ambiental Preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio (PPPLítio), que está em fase de discussão pública, e decidiu que "vai pronunciar-se contra".

Segundo a autarquia, o relatório "abrange oito potenciais áreas para lançamento do procedimento concursal de direito de Prospeção e Pesquisa de Lítio, entre as quais uma área que abrange cerca de 215 km2, ou seja, cerca de 40% do concelho de Pinhel, onde se localizam 19 aldeias".

"Face à informação recolhida pelos serviços quanto a este processo, e convicto de que o mesmo não está a ser devidamente conduzido, o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, afirmou convictamente que não vê com bons olhos esta intenção de prospeção de lítio no concelho de Pinhel, explicando que `esta ação, numa área tão vasta do concelho, teria sérios impactos económicos, sociais, turísticos, paisagísticos e ambientais`", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, apoiado pelo executivo, Rui Ventura "garantiu que o município irá pronunciar-se no âmbito da discussão pública que está em curso até dia 10 de dezembro de 2021, informando ser contra o avanço do PPPLítio no concelho de Pinhel, na medida em que tudo indica que não foram e não estão acauteladas condições que garantam que o processo decorresse sem prejuízo para o concelho e para as gentes do concelho".

Como exemplo, a autarquia aponta que "a área destinada a este bloco de prospeção de lítio inclui cerca de 3.700 hectares de vinha, 2.300 hectares de olival, 140 hectares de amendoal e 370 hectares de outros frutos", de acordo com dados do Recenseamento Agrícola de 2009, "sendo que, pelo menos no caso da vinha, a área em causa é, atualmente, muito maior".

"Além disso, também preocupante, é o facto de a `área indicada para prospeção coincidir com áreas muito relevantes e sensíveis em termos de recursos naturais, tais como a Reserva Agrícola Nacional (RAN), a Reserva Ecológica Nacional (REN), corredores ecológicos de floresta e recursos hídricos, como é o caso da Albufeira de Vascoveiro`", acrescenta.

Para o município de Pinhel também "importa acautelar todo um vasto património, em muitos casos classificado e com potencial turístico", além de áreas incluídas na Zona Industrial de Pinhel "onde se situam várias empresas e onde, naturalmente, há uma maior concentração de pessoas e empregos que importa acautelar".

"Convicto das consequências negativas que poderiam advir da implementação do PPPLítio no concelho de Pinhel, o executivo pronunciou-se contra, deliberando pronunciar-se nesse sentido no âmbito da discussão pública em curso e disso mesmo dar conhecimento a várias entidades envolvidas no processo", remata a nota.