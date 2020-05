Município de Pombal isenta esplanadas de taxas até ao fim do ano

Segundo uma nota de imprensa, o Município de Pombal vai isentar as esplanadas do pagamento das taxas de ocupação, assim como permitir o aumento da área das esplanadas preexistentes, desde que fique assegurado o cumprimento das normas aplicáveis.

A autarquia considera que a medida visa compensar os estabelecimentos pelas perdas económicas sofridas durante o encerramento imposto pelo Governo no estado de emergência no âmbito da pandemia de covid-19.

Esta é também uma forma de o município compensar os estabelecimentos pela diminuição em 50% da lotação aquando da reabertura (prevista para 18 de maio) e facilitar o cumprimento das regras de distanciamento social.

"As esplanadas são uma componente importante do funcionamento destes estabelecimentos, em particular na época do verão, que agora ganha especial relevância, permitindo minimizar o impacto da redução da lotação dos estabelecimentos", sublinhou a mesma nota de imprensa.

O Município de Pombal lembrou que tinha já aprovado o apoio às empresas através da redução em 50% do valor das faturas da água e da prorrogação dos respetivos pagamentos, além da distribuição de viseiras aos estabelecimentos já abertos, não só para proteção dos trabalhadores, mas também para reforço da segurança e confiança dos clientes, com vista ao restabelecimento da atividade económica.

Portugal contabiliza 1.144 mortos associados à covid-19 em 27.679 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais nove mortos (+0,8%) e mais 98 casos de infeção (+0,4%).

Das pessoas infetadas, 805 estão hospitalizadas, das quais 112 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 2.549.