Município de Proença-a-Nova integra Roteiro do Turismo Militar

"A linha defensiva das Talhadas -- Moradal, que inclui vários fortes e baterias no concelho, constitui um dos principais pontos de interesse de turismo militar em Proença-a-Nova e um dos motivos porque o município decidiu aderir ao Roteiro do Turismo Militar", refere, em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco.

O Roteiro do Turismo Militar é uma iniciativa da Associação de Turismo Militar Português (ATMP) "que visa promover e divulgar recursos, equipamentos e serviços turísticos e culturais nacionais, passíveis de integrar, de forma direta ou complementar, esta oferta".

A ATMPT é uma associação privada sem fins lucrativos, de natureza cultural e de âmbito nacional, com sede em Tomar, fundada em 2015, em parceria com o Ministério da Defesa Nacional e com a participação direta da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, numa fase inicial.

Atualmente, é composta por um conjunto de associados fundadores e honorários, maioritariamente constituídos por autarquias, estabelecimentos de ensino superior e associações.

Segundo a autarquia, o Forte das Batarias, em Catraia Cimeira, construído em 1762, é um dos locais onde se pode observar "a importância desta linha na defesa do reino durante as Guerras Peninsulares contra Espanha e França, em dois diferentes momentos que foram revelados nas escavações arqueológicas que têm sido feitas ao longo dos anos e que culminaram na musealização deste espaço".

O presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, refere que "há cerca de década e meia que o município tem feito a aposta na descoberta destas estruturas, daquilo que nos diversos tempos este território tem passado e como é que foi a evolução do ponto de vista das intervenções militares".

Este trabalho tem sido feito em parceria com a Associação de Estudos do Alto Tejo.

"O conhecimento que hoje temos do território é um importante fator de atratividade que se congrega a uma rede mais ampla onde contamos com a arte, os passeios pedestres ou as praias fluviais", sublinha o autarca.

No caso dos fortes e baterias do concelho de Proença-a-Nova, está disponível o Percurso Pedestre Pela Linha da Defesa (PR4) que, ao longo de 14,5 quilómetros, entre Sobreira Formosa (edifício dos Fortes e Baterias) e a Ponte do Alvito, permite descobrir a organização defensiva em torno da Serra das Talhadas, num percurso que era utilizado pelas tropas francesas na primeira invasão a Portugal.