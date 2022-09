Município de Tábua investe mais de um milhão de euros na Educação para este ano letivo

"O Município de Tábua assenta a sua intervenção numa política educativa que visa garantir o direito ao ensino e a igualdade de oportunidades e de acesso à educação a todas as crianças e jovens, independentemente das condições socioeconómicas das famílias".

Nesse sentido, tem vindo a "aprovar medidas, que vão além da exigência mínima vertidas nos normativos legais, num total de investimento, para o início de ano letivo, superior a 1.100.000 euros", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

"De forma global, atendendo à escalada de preços, estamos a reforçar os apoios", sublinhou.

A autarquia procedeu à entrega dos cadernos de atividades a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Tábua.

Trata-se de uma medida que abrange 346 alunos, mais 35 alunos do que no ano transato, com um investimento total de cerca de 12 mil euros.

O Município de Tábua também investe cerca de 27.170 euros no âmbito do programa da fruta escolar e do leite escolar, para o ensino pré-escolar e 1.ºciclo do ensino básico para este ano letivo.

De acordo com o Ricardo Cruz, a autarquia tem vindo a apoiar também nas atividades de enriquecimento curricular, com a disciplina de Inglês, Atividade Física e Desportiva e ainda a disciplina de Música, sendo as duas primeiras asseguradas por professores/técnicos do Município e a última assegurada por serviços externos, num investimento superior a 61 mil euros.

A estas medidas acrescem ainda as atividades de animação e apoio à família, que têm como objetivo o acompanhamento das crianças no ensino pré-escolar, antes e/ou depois do período diário das atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas.

Relativamente ao transporte escolar, gratuito a todos os alunos integrados no ensino pré-escolar, básico, secundário e profissional do concelho de Tábua, há um investimento que ascende os 420 mil euros para este ano letivo.

No que diz respeito ao serviço de refeições escolares, o Município de Tábua investiu mais de 525 mil euros.

Segundo a autarquia, em relação à afetação dos recursos humanos, designadamente pessoal não docente, foi efetuado um reforço de 12 assistentes operacionais, sendo que nove para os estabelecimentos do pré-escolar e 1.ºciclo do ensino básico e três para os estabelecimentos de 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário.

"Nós neste momento temos uma grande fatia do orçamento em investimento na educação", notou o autarca.

O presidente deu ainda nota de que, em outubro, será inaugurada a empreitada de requalificação do Jardim de Infância de Candosa, no valor de cerca de 220 mil euros.

Questionado pela Lusa acerca dos próximos investimentos na área da educação, Ricardo Cruz acrescentou que será lançada e executada a obra do Jardim de Infância de Tábua, no valor de cerca de 900 mil euros.

"O concurso está agora para a análise das propostas", concluiu.