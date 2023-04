Município de Tábua quer alargar espaço CULTIVA para fixar mais projetos

A autarquia inaugurou o espaço CULTIVA há cerca de um ano, no dia 10 de abril de 2022.

O balanço é "extremamente positivo", já que a iniciativa "superou as expectativas", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

"Já estamos a pensar num CULTIVA 2.0.", revelou o autarca, adiantando que a ideia é "continuar a crescer", disponibilizando "espaço para a procura" que esta estrutura tem tido.

O município está a estudar a melhor opção e em equação estão duas possibilidades: alargar o CULTIVA ou criar uma zona ao lado, com contentores.

A infraestrutura, localizada naquela vila do distrito de Coimbra, está dotada de condições para se "afirmar ao nível da promoção do empreendedorismo, com capacidade de fixação de `startups` ligadas ao conhecimento, à criatividade e à inovação" e inclui um espaço de `cowork`, que "fomenta o teletrabalho e a atração de nómadas digitais", referiu a Câmara Municipal de Tábua.

Um ano após a sua entrada em funcionamento, este local recebe 11 projetos e empreendedores, em regime de incubação física e virtual, que a partir desta estrutura desenvolvem a sua atividade.

Estes projetos estão a desenvolver a sua atividade em diversas áreas, que vão desde a programação informática, às novas tecnologias, ao comércio eletrónico de bens e serviços, à organização de eventos, à comunicação e marketing, à floresta e ambiente, entre outros.

O município de Tábua tem criado condições para a transferência de conhecimento produzido pelas instituições de ensino superior e centros de investigação para o tecido económico local, com o estabelecimento de protocolos de cooperação e parcerias com o Instituto Pedro Nunes (IPN), o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) ou com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC).

Por outro lado, esta estrutura potencia a ligação com a formação e qualificação profissional dos mais jovens, estando a funcionar nas instalações do espaço CULTIVA, desde o início do ano letivo, o polo de Tábua da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil (Eptoliva).

De acordo com a autarquia, o espaço CULTIVA disponibiliza condições para a prestação de apoio aos empresários locais, estando aí instalados os gabinetes de apoio ao empresário dinamizados pela Agência para o Desenvolvimento Integrado (ADI), pela Associação Empresarial da Região Viseu (AIRV) e pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra (ADIBER).

O espaço CULTIVA está dotado de instalações e equipamentos logísticos que possibilitam a realização de reuniões, encontros e formação de cariz empresarial ou social, estando disponíveis para as empresas e entidades que requeiram a sua utilização.

Para a Câmara Municipal de Tábua, este investimento protagonizado pelo município representa uma "importância acrescida no contexto de perda e envelhecimento da população residente, pelo seu contributo para a atração e fixação da população mais jovem e com maiores qualificações, contribuindo para a alteração do cenário demográfico que caracteriza o concelho e região".