Municípios de Moura e Mourão promovem inspeção a ponte com fissuras

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Câmara de Moura, no distrito de Beja, indicou que foi detetado "um conjunto de fissuras, com alguma expressão, na parte inferior do tabuleiro da Ponte do Alcarrache", na estrada nacional (EN) 385.

Segundo o município, foram desenvolvidos "esforços", juntamente com a autarquia de Mourão, no distrito de Évora, para a realização de uma inspeção ao tabuleiro da ponte, por empresa especializada, a qual teve início na segunda-feira.

A inspeção "consiste na observação visual do local com recurso aos meios necessários de acesso à zona inferior do tabuleiro", adiantou, referindo que o relatório será apresentado no prazo de seis semanas.

Os dois municípios vizinhos vão financiar a realização da inspeção à ponte, cabendo a cada um assegurar 50% do valor, o que corresponde a um investimento de quase 10.500 euros.