Municípios de Portugal e de Espanha debatem hoje em Coimbra fundos comunitários

Lusa 07 Jun, 2017, 08:12 | Economia

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP) "têm um encontro ibérico inédito" hoje, a partir das 11:00, no Convento São Francisco, em Coimbra, anunciou a organização portuguesa, numa nota enviada à agência Lusa.

"Esta é a primeira vez que a ANMP e a FEMP reúnem para debaterem problemas comuns aos dois países ibéricos", sublinha a Associação.

De acordo com a agenda da reunião, serão analisados questões relacionadas com "Os poderes locais da Península Ibérica no contexto europeu", "O futuro: papel dos poderes locais no próximo Quadro Comunitário de Apoio" e ainda a "Cooperação transfronteiriça territorial de âmbito local".

Além dos presidentes da ANMP, Manuel Machado, e da FEMP, Abel Caballero, participam no encontro os membros do Conselho Diretivo da Associação portuguesa (que é constituído por 17 autarcas) e uma delegação da Federação espanhola.

A delegação de Espanha é integrada por presidentes de províncias e de municípios, membros da Junta de Governo da Federação, alcaides e os vice-presidentes do Conselho de Municípios e Regiões da Europa, e europeu de Cidades e Governos Locais Unidos.