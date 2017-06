Municípios exigem fundo de emergência para zonas afetadas

Lusa 24 Jun, 2017, 14:15 | Economia

Dois grandes incêndios florestais atingiram na última semana a região Centro, nomeadamente nos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra, e provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, disse hoje à agência Lusa que o FME deve ser acionado nos municípios mais atingidos pelos incêndios florestais e que é necessária a "rápida reposição dos equipamentos danificados dos bombeiros", através da criação imediata de um programa comunitário de apoio.

É igualmente necessária a "concretização do cadastro da propriedade rústica", defendeu Manuel Machado, sublinhando que este levantamento contribuirá, designadamente, para identificar "os proprietários que não cuidam da limpeza das florestas e das faixas de segurança", e para distinguir aqueles que podem pagar dos que não têm condições económicas e precisam de apoios para isso.

O levantamento cadastral é um instrumento essencial para melhorar a gestão da floresta, salientou.

Além destas ações, a ANMP reivindica a rápida adoção de medidas, como a criação de um programa de apoio às zonas atingidas pelos fogos, "tendo em vista, entre outras ações, a reflorestação".

As câmaras municipais devem, por outro lado, recuperar as receitas provenientes dos prémios de seguro contra fogos, de seguros de transportes de mercadorias perigosas, de seguros agrícolas e pecuários, e também de imóveis, sustentou o autarca, referindo que essas receitas foram retiradas aos municípios em finais da década de 1980 -- "agora, mais do que nunca", justifica-se a sua "reposição como receitas municipais" para "financiar a proteção civil municipal".

A criação de "um programa de incentivo ao associativismo entre os cidadãos das comunidades", para a realização de "ações de silvicultura preventiva", com o apoio e coordenação das autarquias locais, é outra das medidas preconizadas pelos municípios para que a floresta passe a ser melhor gerida e para que a "tragédia dos fogos florestais" seja travada.

"Os sucessivos governos têm produzido legislação", mas não têm adotado medidas para dotar as autarquias dos "meios necessários para o exercício cabal" das suas responsabilidades, conforme impõe a Lei das Finanças Locais, sublinhou o presidente da Associação, que também é presidente da Câmara de Coimbra.

A situação tem obrigado as autarquias a canalizar para esta área "meios humanos, financeiros e técnicos afetos ao exercício de outras competências municipais, tendo sempre presente a segurança e os legítimos interesses e anseios das comunidades locais", advertiu Manuel Machado.

"Apesar das dificuldades", os municípios instalaram e mantêm em funcionamento gabinetes técnicos florestais e comissões de defesa da floresta contra incêndios, e têm elaborados os respetivos planos, exemplifica.

Só os municípios do continente gastam anualmente, com a proteção civil, de acordo com um estudo encomendado pela ANMP, cerca de 200 milhões de euros, destacou Manuel Machado.

Aquele montante destina-se a corpos de bombeiros dos municípios e de voluntários, a serviços municipais de proteção civil, a gabinetes técnicos florestais, a equipas de intervenção permanente, a sapadores florestais e a planeamento de proteção civil, enumerou.

Além destas e outras medidas, os municípios alertam para a necessidade de resolver a conflitualidade entre usos da floresta, como a produção florestal e a pastorícia e a caça, permitindo a complementaridade das duas atividades, referiu o presidente da ANMP.

Na Assembleia da República está, "há algum tempo, um conjunto de diplomas relacionados com esta problemática e era importante" que os deputados se pronunciassem sobre eles, concluiu Manuel Machado, recordando que, "atempadamente", a ANMP se "pronunciou favoravelmente" sobre três desses diplomas "diretamente relacionados com estas matérias".

