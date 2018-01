Partilhar o artigo Municípios exortam CTT para acabarem com fecho de estações e com despedimentos Imprimir o artigo Municípios exortam CTT para acabarem com fecho de estações e com despedimentos Enviar por email o artigo Municípios exortam CTT para acabarem com fecho de estações e com despedimentos Aumentar a fonte do artigo Municípios exortam CTT para acabarem com fecho de estações e com despedimentos Diminuir a fonte do artigo Municípios exortam CTT para acabarem com fecho de estações e com despedimentos Ouvir o artigo Municípios exortam CTT para acabarem com fecho de estações e com despedimentos

Tópicos:

Famalicão Paços, Lencastre Sintra Olaias, Paio Pires Seixal Arco, Vicente Penafiel Socorro,