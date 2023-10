Municípios fazem avaliação "globalmente favorável" da proposta do OE2024

"Fizemos uma avaliação do documento que é globalmente favorável", pois prevê "um grande aumento do valor das transferências do Estado para as autarquias", afirmou à agência Lusa a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro.

Este parecer sobre o OE2024 foi discutido e aprovado em reunião do conselho diretivo da associação, realizada nas instalações do Museu da Luz, na aldeia da Luz, concelho de Mourão, no distrito de Évora.