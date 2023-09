Municípios lançam aplicação para promoção do território dos Castelos do Côa

O projeto pretende promover o património dos concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso, tendo como ponto de partida a rota dos Castelos do Côa.

O presidente da Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira -- Raia Histórica e também presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, adiantou à agência Lusa que os municípios decidiram criar mais um instrumento de promoção deste território.

O autarca explicou que é uma aplicação muito intuitiva, que vai ajudar muito quem visita este território, e também é uma forma de promover todos os pontos de interesse turístico dos cinco concelhos.

"É mais uma forma de cativar turistas, mas também de simplificar as visitas. Quem vier a este território tem de vir com muito tempo. É isto que a aplicação também vai transmitir a quem a utilizar", realçou o dirigente da Raia Histórica, com sede em Trancoso.

Carlos Condesso evidenciou que este é um território com enorme potencial turístico, que tem os luxos do século XXI que são o turismo da natureza, turismo do sossego e do turismo do património.

A apresentação do projeto está prevista para a Bolsa de Turismo de Lisboa em 2024, mas antes irá ser testada pelos operadores turísticos da região.

Carlos Condesso assegurou que a aplicação não irá estar disponível sem que os agentes a testem, para que possam dar também os seus contributos.

"São eles que lidam diariamente com os turistas e têm experiência. Eles é que investiram nesta área do turismo".

Carlos Condesso realçou a mais-valia dos municípios trabalharem cada vez mais em rede, defendendo que uns projetos complementam os outros.

O coordenador da Raia Histórica, Alexandre Ferraz, explicou à Lusa que a aplicação vai permitir às pessoas acompanhar o roteiro dos cinco concelhos no telemóvel.

A aplicação terá duas dimensões, a rota dos Castelos e a rota de cada concelho.

"Serão fornecidas informações sobre cada ponto turístico existente nesta rota. O tema central são os 11 castelos, mas à volta deles haverá propostas para um `tour` turístico em cada concelho", precisou.

Associado à rota de cada concelho haverá informações sobre a restauração e o alojamento.

A aplicação apresenta também uma pequena animação em realidade virtual que faz uma resenha histórica de cada ponto de interesse.

Dispõe ainda de um conjunto de perguntas e respostas que permite conhecer algumas curiosidades da região, como receitas e figuras emblemáticas.

O projeto é financiado pelo Centro 2020 e foi desenvolvido pela Altice.