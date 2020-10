Municípios podem recorrer a empréstimos junto do FAM devido à pandemia

Os municípios portugueses podem recorrer, no próximo ano, a empréstimos junto do Fundo de Apoio Municipal (FAM), a título excecional e no quadro da pandemia de covid-19, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).