Musk anuncia internet em 19 mil escolas brasileiras e monitorização da desflorestação

O homem mais rico do mundo esteve no Brasil para anunciar a distribuição de Internet em mais de 19 mil escolas e a monotorização da desflorestação da Amazónia. Elon Musk fechou o negócio num encontro com o Presidente Jair Bolsonaro.