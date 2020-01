"Na Europa, a estabilidade política, económica e social veste made in Portugal", diz Centeno

Mário Centeno está esta manhã na Assembleia da República a responder a questões dos deputados, sobre a proposta de Orçamento do Estado para este ano, e destaca a evolução da economia do país, ao longo dos últimos anos.Quanto ao investimento no Serviço Nacional de Saúde, o ministro garante que o SNS tem cada vez mais meios disponíveis.

O ministro das Finanças garantiu também que Portugal será capaz de aguentar o abrandamento da economia europeia sem entrar em procedimento por défice excessivo.O relatório preliminar dos técnicos da UTAO refere que as contas orçamentais deste ano podem ser ainda mais positivas do que aquilo que tinha sido anunciado pelo ministro das Finanças.De acordo com a imprensa, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental considera que Mário Centeno escondeu 255 milhões de receitas adicionais.Uma diferença que pode levar mesmo à revisão do excedente orçamental previsto para 2020, que pode melhorar dos 0,2 para 0,3 por cento.