"Na Europa, o pássaro voará com regras". Bruxelas reage à tomada do Twitter

O Regulamento dos Serviços Digitais foi publicado na quinta-feira no Jornal Oficial da UE . Começará a ser aplicado no início de 2024.

Foi esta a resposta de Thierry Breton aocom o qual Elon Musk carimbou a aquisição, por 44 mil milhões de dólares, do Twitter , escrevera, horas antes, o fundador da Tesla e da SpaceX.O comissário europeu com o portefólio do Mercado Interno ilustra a sua sequência decom um vídeo, publicado em maio, em que surge ao lado de Musk na fábrica de automóveis da Tesla em Austin, no Estado norte-americano do Texas;Nos termos da regulação europeia, é imposta a retirada – célere – de qualquer conteúdo considerado ilícito, ao abrigo das leis dos países-membros e da União, a partir do momento em que uma plataforma tenha conhecimento da publicação.e adotar mecanismos para remover conteúdos ditos problemáticos.O advento da era de Elon Musk no Twitter está a suscitar preocupações entre trabalhadores da rede social, utilizadores e organizações não-governamentais que se dedicam ao combate à desinformação.

Musk, que se descreve como um “absolutista da liberdade de expressão”, tem defendido um suavizar da política de moderação de conteúdos. Acenou, por exemplo, com a possibilidade de reabertura da plataforma ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, permanente banido na sequência do assalto ao Capitólio, em janeiro de 2021.