Nações Unidas cortam o crescimento de África em quase metade para 1,8%

"Dos milhares de casos conhecidos, cerca de 350 são em África, mas o impacto económico é desproporcional", lê-se numa nota de análise divulgada pela UNECA em Adis Abeba, na qual alerta que "o novo coronavírus pode fazer com que o crescimento esperado desça de 3,2% para 1,8%".

Na apresentação do relatório sobre o impacto da pandemia no continente africano, que corta de forma muito significativa as previsões de crescimento para os países africanos, a secretária-executiva da UNECA, Vera Swonge, disse que o facto de a China estar a ser severamente afetada iria inevitavelmente afetar também o comércio em África.

"África pode perder metade do crescimento do PIB devido a um conjunto de razões, que incluem as perturbações na cadeia de fornecimento global", disse a responsável, notando que o continente está fortemente ligado à Europa, China e Estados Unidos.

O continente, acrescentou, vai precisar de mais de 10 mil milhões de dólares em aumentos nos gastos de saúde para conter a propagação do vírus e, por outro lado, para compensar a quebra de receitas que pode levar a uma situação de dívida insustentável.

No relatório, explica-se que "assumindo uma exportação de barris de petróleo este ano idêntica em volume à da média entre 2016 e 2018, com o preço médio de 35 dólares, o Covid-19 pode fazer as receitas de exploração caírem para 101 mil milhões de dólares este ano", o que representa uma queda de 65 mil milhões de dólares.

Entre as recomendações apontadas pela UNECA, os peritos salientam que "os governos africanos devem rever os orçamentos para dar prioridade às medidas que possam mitigar os efeitos negativos esperados do Covid-19 nas suas economias", apontando, em concreto, que os governos devem "dar incentivos aos importadores de alimentos para comprarem rapidamente quantidades suficientes que possam ser armazenadas, financiar a preparação para o impacto, a prevenção e as medidas curativas, incluindo a parte logística".

Para além disso, apontam os técnicos, os governos africanos devem "aproveitar a crise para melhorar os sistemas de saúde, preparar pacotes de estímulos orçamentais como a garantia de salários àqueles incapazes de trabalhar devido à crise e favorecer o consumo e o investimento e manter os investimentos em infraestruturas para proteger os empregos".

Manter o empenho no acordo de livre comércio africano para "construir resiliência continental a longo prazo e gestão de volatilidade", por exemplo apostando no comércio farmacêutico e de produtos alimentares básicos intrarregionais são outras das recomendações dos peritos da UNECA.

O barril de petróleo desceu na segunda para menos de 30 dólares, o valor mais baixo desde 2004.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.