"Não cabe à ANA tomar decisões sobre aeroportos, cabe ao Governo", afirma Arnaut

"Não cabe à ANA tomar decisões sobre aeroportos, cabe ao Governo", afirmou o `chairman` da gestora aeroportuária, que está a ser ouvido na Assembleia da República, por requerimento do PSD.

José Luís Arnaut garantiu, porém, que a gestora aeroportuária está disponível para "colaborar para que a decisão que for tomada seja a melhor para o país".

"Eu sei que Portugal é o país de especialistas de aeroportos, todos são especialistas de aeroportos, eu acho que muitos deles não fizeram aeroportos nem de legos, portanto, é um desporto nacional", afirmou o presidente da ANA, acrescentando que a empresa tem opiniões sobre a matéria e dará pareceres técnicos "no momento próprio".

"Neste momento não há nenhuma decisão, está tudo por decidir. Decidam e depois chamem-nos cá [à Assembleia da República]", rematou.

Questionado pelos deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação sobre os cancelamentos de voos que se têm verificado nos últimos dias, o responsável começou por dizer que estava apenas preparado para responder sobre o tema do requerimento, que teve como fundamento a classificação do `site` alemão AirHelp, que se dedica à defesa dos passageiros aéreos.

Este `site` divulga anualmente um `ranking` mundial dos aeroportos, no qual o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, surge na 132.ª posição, com uma avaliação geral de 5.76 em 10 pontos, entre os 132 aeroportos avaliados, ou seja, em último lugar, e o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, aparece como o oitavo pior, com uma pontuação geral de 6.46.

No entanto, José Luís Arnaut acabou por admitir que se vive "um momento bastante difícil e complexo a nível europeu e também nos Estados Unidos", que são problemas "em toda a aviação" que causam "grande agitação no setor".

"Há um conjunto de medidas, planos de contingência, há um conjunto de preparações que foram feitas para tentarmos ultrapassar esta situação", afirmou.