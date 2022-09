Não existem medidas ilimitadas para responder à subida da inflação, diz ministro das Finanças

O ministro das Finanças, ouvido esta manhã no Parlamento, respondeu às críticas de que o pacote de apoios é demasiado curto para travar o aumento dos preços. E assegurou que o Governo só vai até onde é possível ir.Medina diz que a realidade deve ser assumida e que estamos perante um contexto externo difícil em que é preciso encontrar um equilíbrio entre aliviar o peso da inflação e a proteçao do futuro.Uma ideia deixada pelo ministro, que está a ser ouvido na comissão de orçamento e finanças na AR.Questionado pelo social-democrata Hugo Carneiro sobre se o Governo vai alterar a formula de calculo da qual dependem os valores das prestações sociais, como por exemplo subsidio de desemprego, fixaçao do mínimo de existência, rendimento social de inserção, abono de família, subsidio de doença, o ministro não se compromete, adiantando apenas que está a ser avaliado.