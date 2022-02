"Não faz sentido" que TAP decida quem fica com `slots` em caso de empate

"Não faz sentido, isto, certamente, não é concorrência e é mais uma decisão errada da Comissão Europeia, que não é do interesse nem dos consumidores em Portugal, nem dos visitantes", defendeu Michael O`Leary, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O plano de reestruturação da TAP, aprovado no final do ano passado pela Comissão Europeia, prevê que a companhia aérea portuguesa abdique de 18 `slots` no aeroporto de Lisboa (nove pares de faixas horárias para descolar e aterrar), em novembro.

Em caso de empate nas propostas apresentadas a concurso por companhias concorrentes, que querem ficar com aqueles `slots`, a Comissão Europeia disse que vai seguir a indicação que a TAP der, para a escolha do vencedor.

"A Comissão Europeia devia estar a promover a concorrência e a escolha, em vez de permitir que uma companhia aérea ineficiente e altamente subsidiada pelo Estado, como a TAP, decida quem compete com ela e quando", realçou o presidente executivo da companhia `low cost`.

A Ryanair reiterou que 18 `slots` "não são suficientes", dado que a TAP está a reduzir a sua frota em 20% e apenas em 2% o número de `slots,` no aeroporto de Lisboa.

Adicionalmente, a companhia irlandesa ainda contestou que a libertação dos `slots` só aconteça em novembro.

"Eles só têm de reduzir aqueles `slots` em novembro, no próximo inverno, portanto não percebemos porque é, a receber 3.000 milhões de euros e com 20% de `slots` que não usam, não são obrigados a libertar aqueles 18 `slots` este verão, ou seja, no fim de março", apontou o líder da Ryanair.