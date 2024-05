Julien Warnand - Pool via Reuters

A comissária europeia para a Coesão e Reformas está, esta segunda-feira, no Porto, onde almoça com empresários da AEP - Associação Empresarial de Portugal. Questionada pela Antena 1, Elisa Ferreira responde que não está preocupada com a taxa de execução dos projetos financiados por fundos europeus. Diz mesmo Portugal é normalmente um utilizador total dos fundos e o país não está a desperdiçar as verbas de Bruxelas.