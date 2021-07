"Não há razão para lançar foguetes", mas sem medidas do Governo desemprego "seria o dobro" - Costa

No encerramento do primeiro dia das jornadas parlamentares do PS, que decorrem em Caminha (Viana do Castelo), António Costa fez um balanço de mais de meia hora da primeira metade da legislatura, em jeito de antecipação do debate do estado da Nação que decorre na próxima quarta-feira, onde elencou medidas do Governo em praticamente todas as áreas da governação, da saúde, à educação, passado pela defesa e a segurança interna e até a reforma da floresta ou a estratégia de combate à corrupção

"É razão para lançar foguetes ou dizer que estamos no país das maravilhas? Não, não há razão para lançar foguetes, há mais 86 mil pessoas no desemprego do que no início da crise", disse.

No entanto, o líder socialista e primeiro-ministro citou o Banco de Portugal para defender que, sem as medidas do Governo, "o desemprego seria o dobro do que é".

"Estaríamos a caminho dos 18% a que a direita nos levou na última crise", acusou.

As diferenças entre a atuação do Governo que lidera e a forma como o executivo encabeçado pelo PSD no período da `troika` respondeu foram, aliás, uma das tónicas do discurso de António Costa, que elencou quatro marcas da resposta à atual crise, depois de uma referência às mais de 17 mil pessoas que morreram em Portugal desde o início da pandemia de covid-19.

A capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a eficácia no processo de vacinação; a resposta à crise económica e social; os efeitos que esta resposta produziu na economia e a manutenção dos compromissos estratégicos assumidos pelo PS no seu programa de Governo foram as quatro áreas abordadas por Costa na sua longa intervenção.