"Não há recuperação ou reconstrução económica e social sem a sociedade civil", diz Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa considera que "executar o PPR como executar um mecanismo financeiro plurianual, partindo do princípio de que os autarcas são elementos passivos da equação, é fracassar na execução dos fundos europeus".Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda os empresários, representantes do mundo do trabalho e trabalhadores, lembrando que "o que fez viver o tecido empresarial português na crise da Troika e agora na pandemia foi, precisamente, a visão de futuro, a capacidade de regeneração, de abrir nas exportações, de diversificar, de aguentar o consumo interno, que passou pelos empresários e pelos trabalhadores".

"Não há PRR, como não há MMF, ou qualquer tipo de recuperação ou reconstrução económica e social, sem a sociedade civil. Quem cria a riqueza são os trabalhadores e os empresários".







"Nós estamos nesse momento de transição", continuou, acrescentando que espera que seja "um salto qualitativo num novo ciclo económico e social". Este é um momento "decisivo", declarou, e é "crucial que se perceba que o esforço é de todos".



Referindo-se ao Orçamento do Estado, afirmou: "Ou ganhamos todos ou perdemos todos. Não há espaço para ganhar um Governo e perderem as oposições. Ou ganharem as oposições e perder o Governo".



"Neste momento trata-se de uma luta nacional".