"Não houve deterioração da relação" com o primeiro-ministro, garante Centeno

O ministro das Finanças garante, em entrevista à RTP, que não houve nenhuma deterioração da relação com o primeiro-ministro e que na noite que se encontrou com Costa por causa da injeção de capital do Novo Banco, não foi para o encontro com intenção de sair do Governo.