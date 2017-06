Não podemos fazer lei do IRS à medida de cada caso - fiscalista Rui Duarte Morais

Lusa 30 Jun, 2017, 16:42 | Economia

"O problema de falta de competitividade é a complexidade das leis. A lei tem de ser simples e para ser simples não podemos fazer lei à medida de cada caso", defendeu Rui Duarte Morais, que liderou a comissão responsável pela última reforma do IRS, em 2015.

O professor da Universidade Católica do Porto foi ouvido no parlamento a propósito de um conjunto de propostas apresentadas por PCP, Bloco de Esquerda (BE) e pelo Pessoas, Animais e Natureza (PAN) e por um projeto de resolução do PS, que prevê alargar a todas as tipologias de guarda conjunta a possibilidade de os pais poderem dividir entre si as deduções dos dependentes, sendo que, atualmente, só os pais divorciados o podem fazer.

Segundo o deputado do PCP Paulo Sá o objetivo é "eliminar uma discriminação" feita pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), uma vez que aceita dividir entre os progenitores divorciados as deduções dos dependentes, mas se os progenitores estivessem em união de facto ou outra modalidade "já não aceita".

"As crianças têm de ser tratadas pelo Fisco da mesma maneira", defendeu o deputado comunista.

Por outro lado, disse o deputado, a AT não reconhece o eventual acordo dos pais, impondo a divisão das deduções a 50% entre ambas as partes, quando pode haver outras formas de partilha das despesas, por exemplo, 40% assumido por um progenitor e 60% pelo outro.

"Queremos dar um passo no sentido de tornar essa partilha mais justa, que, por vezes, não é 50-50", disse, por sua vez, o deputado do PS Paulo Trigo Pereira.

Rui Duarte Morais disse estar de acordo com algumas das propostas dos partidos, mas deixou algumas condições: isolar os dois regimes (com e sem pensões de alimentos) e "não mexer na questão do domicílio fiscal".

Em causa está a possibilidade de criar dois agregados familiares para os dependentes com guarda partilhada, e assim resolver o problema da divisão das deduções no IRS, uma proposta que outros responsáveis, como a bastonária do Ordem dos Contabilistas Certificados, também já tinham recusado.

Os grupos parlamentares que apresentaram estas propostas sugerem que esta medida entre em vigor com o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).