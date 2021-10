Não utilizar parque automóvel atual para mobilidade `verde` é "contrassenso"

"Se não usarmos os carros que temos atualmente é um contrassenso aquilo que estamos a fazer, porque estamos a poupar energia, ou estamos a promover a utilização de energias verdes, mas depois estamos a pedir às populações que renovem toda a sua frota automóvel e a pegada ecológica da produção de automobilística também é muito grande", defendeu Micaela Silva, em entrevista à agência Lusa.

Para a responsável, o caminho para uma mobilidade sustentável não se faz apenas descartando "produtos que estão dentro da sua vida útil" só para se ter "o selo de `verde`".

"As famílias não trocam de carros de quatro em quatro anos. Quando é que nós conseguiríamos ter um parque automóvel mais sustentável? [...] Temos é que aprender a transformá-las e entrar num ciclo da economia circular, que nos permite dar uma maior longevidade aos produtos que utilizamos", apontou a CEO da empresa do Grupo Manuel Champalimaud, que atua no mercado de energia há cerca de 50 anos com a marca ESSO e, desde 2009, com o nome Oz Energia.

Neste sentido, a empresa iniciou há três anos o desenvolvimento de um sistema que permite transformar um carro a gasolina num carro `bifuel`, que utilize maioritariamente hidrogénio.

"Queremos ver fontes de abastecimento de hidrogénio ao longo do país e este foi o primeiro tema do desenvolvimento do hidrogénio. Depois, percebemos que, para que pudesse haver efetivamente uma transição para uma mobilidade `verde` teríamos que, ou esperar que a frota automóvel se renovasse, ou então criar um sistema que permitisse transformar os atuais motores a gasóleo e gasolina em motores que consumissem hidrogénio", explicou Micaela Silva.

O projeto está ainda em fase de testes do eletrolisador (equipamento que utiliza água para produzir hidrogénio) desenvolvido pela equipa de investigadores subcontratados pela OZ Energia.

"O sistema já existe e já temos um carro que anda a hidrogénio que foi adaptado. O que nós queremos, obviamente, é ter o sistema e depois levar esse conhecimento para o território, apoiando muito os nossos parceiros locais para que possam, de alguma forma, diversificar toda a sua atividade", apontou a responsável.

Micaela Silva lembrou que o consumo de gás tem vindo a decrescer, estimando-se que essa diminuição se acentue nos próximos tempos, por força da maior utilização de energias renováveis, daí a importância de capacitar as pequenas e microempresas do setor com novos produtos.

A aposta no hidrogénio `verde` é uma das estratégias da empresa, que tem como ambição aumentar em três pontos percentuais a sua quota de mercado até 2024, que atualmente é de 12%.

Para tal, a empresa está a apostar na retenção dos clientes através da proximidade dos seus cerca de 160 parceiros com o cliente final e dos processos de digitalização que está a incutir em toda a rede, explicou.

O Grupo OZ Energia tem empresas que atuam nos diversos segmentos do setor da energia como o do GPL (gás de petróleo liquefeito), combustíveis rodoviários e para aviação e energias renováveis.