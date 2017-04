Nasce nova lei para proteger clientes de produtos de risco

Foto: Rafael Marchante - Reuters

De acordo com o jornal Público, as instituições financeiras vão ter de guardar as provas do cumprimento de obrigações legais e avaliar se os produtos são adequados ao cliente.



Os bancos ficam obrigados a guardar o registo das comunicações com os clientes, durante cinco anos.



Os gestores da banca também podem ser expulsos por venda abusiva de produtos.