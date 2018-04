NAV acusa TAP de desconhecimento e garante que existe capacidade de resposta

Lusa13 Abr, 2018, 17:32 | Economia

Num vídeo publicado na quinta-feira pelo Correio da Manhã, o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, afirmou que "sem investimento no aeroporto de Lisboa e no controlo de tráfego aéreo, a operação em Lisboa não vai melhorar".

Antonoaldo Neves falava a bordo de um voo da TAP que partiu do Porto com destino a Lisboa com uma hora de atraso, justificando a demora aos passageiros com "uma restrição enorme no tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa".

Hoje, e perante estas declarações a NAV, empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo em Portugal, considera que existe um "desconhecimento da matéria em apreço".

"Os investimentos tecnológicos e os reforços de recursos humanos efetuados pela NAV Portugal permitem a esta empresa afirmar com segurança e seriedade que, no que respeita aos serviços de controlo de tráfego aéreo, existe capacidade instalada suficiente para responder à atual demanda de tráfego em qualquer dos aeroportos nacionais e em sobrevoo em ambas as RIV [Regiões de Informação de Voo] sob responsabilidade nacional", afirma a empresa em comunicado.

A transportadora aérea nacional TAP cancelou 557 voos durante o primeiro trimestre, segundo dados fornecidos pela empresa britânica de estatísticas OAG, que mensalmente divulga relatórios de pontualidade de companhias e aeroportos.

Em resposta a questões da agência Lusa, a empresa revelou o cancelamento de 75 voos da TAP em janeiro, enquanto em fevereiro verificaram-se 117 cancelamentos.

Em março, a transportadora registou 365 cancelamentos, segundo fonte da OAG, que agrega dados enviados por companhias aéreas e autoridades, tendo "apenas começado a receber [informações] da TAP nos últimos meses".

Hoje, o ministro das Infraestruturas e do Planeamento, Pedro Marques, antecipou a normalização do transporte aéreo, incluindo na TAP, face à melhoria do estado do tempo e à "estabilização laboral" na Europa.

Questionado sobre atrasos e cancelamentos na transportadora aérea detida em 50% pelo Estado, Pedro Marques enumerou a "situação relativa aos próprios aeroportos, as condições climatéricas", afirmando que "tudo isso há de ajudar a estabilizar esta situação".

"É a expectativa que todos temos de ter, mas não é uma realidade que seja apenas da TAP, foi uma realidade que afetou muitas empresas e o transporte aéreo nas últimas semanas, de forma abundante. Esperamos que rapidamente fique concluído", acrescentou.