Navigator "atenta a oportunidades" de crescimento com investimentos ou parcerias

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que deu conta dos resultados dos primeiros nove meses deste ano, o grupo disse que "o reduzido nível de endividamento que a Navigator regista atualmente permite-lhe considerar estratégias de crescimento, estando a companhia atenta a oportunidades através de investimento e/ou parcerias para o desenvolvimento do seu negócio, nomeadamente oportunidades de eliminação de estrangulamentos de produção nos seus negócios tradicionais, bem como de crescimento nos segmentos de `tissue` [papel para guardanapos, papel higíenico, etc], `packaging` e energia".

Quanto a perspetivas futuras, o grupo alertou que "a previsibilidade atual é muito limitada e a forte pressão inflacionista e a rápida subida de taxas de juro poderão resultar numa desaceleração económica global e, consequentemente, provocar efeitos adversos transversais à indústria, incluindo, inevitavelmente o setor em que a Navigator atua".

Assim, "existe o risco de o atual nível de preços do papel na Europa, conjugado com uma diminuição do custo logístico, tornar atrativa a importação de papel, nomeadamente com origem em `players` asiáticos ou americanos, com a consequente pressão nos preços de papel na Europa", destacou.

"De facto, já se verifica uma gradual retoma da atividade dos `players` asiáticos nos mercados onde a Navigator opera, com uma política de preços agressiva, nomeadamente no Médio Oriente e Norte de África", indicou.

A Navigator registou, nos primeiros nove meses deste ano, lucros de 270,5 milhões de euros, mais do dobro do que obteve em igual período do ano passado, adiantou o grupo, em comunicado ao mercado.

Na nota publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa revelou que o seu volume de negócios totalizou 1.822 milhões de euros, "um crescimento de 62,8% face ao período homólogo impulsionado pela evolução favorável de preços".